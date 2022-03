Secretaria de Cultura de Taboão da Serra realizará o evento “Dançando no Parque” neste domingo (20)

Direto da redação

A Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra irá realizar no domingo, 20/03, das 14h às 18h, o evento “Dançando no Parque”. A oficina cultural acontecerá no Parque das Hortênsias, localizado na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção. Ao todo serão quatro horas de aulas de Sertanejo Universitário e Samba Rock.

No dia do evento, quatro professores estarão presentes para auxiliar os alunos. A dinâmica funcionará de maneira que enquanto um professor ministra a aula, os outros três auxiliarão os alunos que participarem.

Para o secretário de Cultura, Binho, a pasta está sempre pensando em atingir grande parte dos moradores da nossa cidade com diversos serviços. “O ‘Dançando no Parque’ é mais uma forma de aproximar nossas atividades dos munícipes. Serão aulas de Sertanejo Universitário e Samba Rock para todas as idades, venham participar”, finalizou.

O professor e coordenador das oficinas de dança de salão da Escola Municipal de Artes, Danilo Reis, falou sobre a iniciativa do evento. “A ideia do ‘Dançando no Parque’ é possibilitar o acesso à dança de salão ao munícipe e a todos que desejarem, que gostam da dança de salão e também para as pessoas que não conhecem”. O professor complementou pontuando que, ao decorrer do ano, serão realizadas novas oficinas. “Durante o ano faremos mais oficinas, contemplando outros ritmos e para todos os gostos. Como o evento é direcionado para dança salão, dentro dela temos diversos ritmos, como ritmos latinos, sambas e vários outros.” explicou o professor.

Serviço:

“Dançando no Parque”

Quando? Domingo, 20/03, das 14h às 18h

Onde? Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Informações: Secretaria de Cultura e Turismo: (11) 4788-3888