Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra promove Carnaval Kids no Cemur

A Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) de Taboão da Serra promove nos dias 10 e 11/02, das 13h às 17h, o Carnaval Kids, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jd. Bontempo). A entrada é gratuita.

O público terá a oportunidade de curtir música ao vivo com Banda e, no repertório as famosas marchinhas de carnaval irão embalar a matinê.

A secretária Nil Felx (SEC) destacou que o evento será para toda a família taboanense aproveitar e se divertir. “Vamos proporcionar um evento de muita alegria e seguro para as crianças e seus familiares no Cemur, que terá uma decoração e programação especial. A intenção é resgatar os bailes de carnaval, criar memórias para as crianças e as famílias, além de preservar e apoiar a maior e mais tradicional manifestação cultural do país, o carnaval. Espero vocês”.

Serviço:

Carnaval Kids

10 e 11/02, das 13h às 17h

Local: Cemur

Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jd. Bontempo

Entrada Gratuita