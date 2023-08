Secretaria de Educação de Embu das Artes reabre as inscrições do processo seletivo para professores

Direto da redação

A partir desta terça-feira 22/8, estão reabertas as inscrições do processo seletivo para professores. São 17 vagas para diversas áreas, além de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever no site www.inepam.org.br. Período de inscrições: 22/08/2023 a 01/09/2023. Para se inscrever Clique Aqui.

Edital de rerratificação

Edital de abertura

Funções Oferecidas