Secretaria de Esportes de Taboão da Serra anuncia Taça Evangélica de Futsal

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra anuncia a abertura das inscrições da Taça Evangélica de Futsal, a partir de 06/06. As equipes das igrejas taboanenses que desejam participar do campeonato devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer para mais informações, através do número (11) 4788-5888 ou comparecer pessoalmente na Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As disputas começam em 23/07 e o objetivo final é a integração das igrejas e dos atletas de diferentes congregações no esporte.

Em 11/06, a partir das 20h15, em local a ser definido, será realizado um Congresso com os responsáveis pelas igrejas, durante o qual serão definidas as regras do campeonato e o modo como cada confronto acontecerá.

“A expectativa é que muitas pessoas se inscrevam e que a Taça Evangélica de Futsal seja mais um dos grandes campeonatos esportivos de Taboão da Serra”, disse Olívio Nóbrega, secretário de Esporte e Lazer.

