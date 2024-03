Secretaria de Esportes de Taboão da Serra recebe inscrições para aulas de pilates no Parque Linear da Família

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), está com inscrições abertas para aulas de pilates no Parque Linear da Família “Olívio Nóbrega”. As aulas serão ministradas às terças e quintas, das 19h às 20h e as inscrições devem ser feita no próprio local, na Rua Helena de Moraes de Oliveira, 391/494, no Parque Pinheiros. É necessário ter 18 anos ou mais e apresentar documentos pessoais.

O pilates de solo é uma modalidade que utiliza o peso do próprio corpo nas atividades e promove aos participantes inúmeros benefícios, como melhora do equilíbrio, da postura, além de ampliar a consciência corporal e a mobilidade das articulações.

O secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega, recorda que o programa Mais Esportes em Taboão, iniciativa do Governo Aprígio, foi criado para possibilitar aos moradores acesso a atividades físicas variadas.

“A pedido do Prefeito Aprígio, seguimos reconstruindo a área de Esporte da nossa cidade. O Governo Municipal está revitalizando campos e quadras, e nós da SEMEL promovemos atividades esportivas variadas, garantimos aos moradores da nossa cidade a possibilidade de melhorias da qualidade de vida por meio de ações de saúde e bem-estar”, destaca Olívio Nóbrega.

Para mais informações, entre em contato com a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço:

INSCRIÇÕES ABERTAS

AULAS DE PILATES

terças e quintas – das 19h às 20h

Local: Parque Linear da Família “Olívio Nóbrega”

Rua Helena de Moraes de Oliveira, 391/494

Parque Pinheiros

Informações: (11) 4788-5888