Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra abre inscrições para aula de Kickboxing

Direto da PMTS

A partir do dia 6 de fevereiro, a Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) do Governo Municipal de Taboão da Serra oferecerá aulas gratuitas de Kickboxing no Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho, também conhecido como Zé do Feijão. As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das O19h às 20h, e são destinadas a munícipes a partir de sete anos, de ambos os sexos.

As inscrições para participar da atividade estão abertas e podem ser realizadas na secretaria do Zé do Feijão, localizada na Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, no Jardim Roberto.

O secretário Olívio Nóbrega (SEMEL), destaca que o Kickboxing é uma arte marcial que proporciona defesa pessoal, aprendizado e valores importantes. ”Convido os taboanenses a se inscrever e participar dessa modalidade que será ministrada no Ginásio Zé do Feijão. As artes marciais ensinam princípios como amizade, disciplina e respeito ao próximo. As vagas são limitadas”, comentou.

Para mais informações sobre as aulas de Kickboxing, é possível entrar em contato com o Departamento de Artes Marciais pelo telefone (11) 4788-5888, ramal 222, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

*Serviço:*

Aulas de Kickboxing – Início em 06/02

Terças e quintas-feiras, das 19h às 20h

Local das aulas/inscrições:

Ginásio Poliesportivo José de Sousa Sobrinho (Zé do Feijão)

Estrada Kizaemon Takeuti, 1950, Jardim Roberto