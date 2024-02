Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra abre inscrições para treinamento Funcional

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Funcional. O treinamento será ministrado às segundas e quartas-feiras, das 20h às 21h, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), localizada na Avenida Dr. José Maciel, 708, no Jardim Maria Rosa. Munícipes interessados em participar devem entrar em contato com a SEMEL pelo telefone (11) 4788-5888. As aulas iniciam em 04/03.

O treinamento funcional é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil pelo dinamismo das aulas que podem ser feitas pela grande maioria das pessoas. As aulas são caracterizadas por trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo em atividades como correr, pular, agachar, entre outros movimentos que utilizam o peso do próprio corpo e são ideais para quem busca fortalecimento, aumento da flexibilidade, ganho de força e equilíbrio.

“Como o pedido do prefeito Aprígio é democratizar a prática esportiva, estamos investindo na oferta de variadas modalidades para a população participe daquela que for mais agradável, atenda suas necessidades e possibilite uma vida mais ativa e saudável”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Serviço:

Inscrições abertas – Aula de Funcional

Início das aulas: 04/03

Local: Secretaria de Esportes e Lazer – Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-5888