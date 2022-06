Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra realizará Workshop de Karatê neste sábado (11)

Direto da redação

O Ginásio Zé do Feijão receberá o II Workshop de Artes Marciais, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra. O evento apresentará a modalidade Karatê e acontecerá no sábado 11/06, das 9h às 12h.

Mestre Ney Carvalho, diretor do Departamento de Artes Marciais da SEMEL, citou uma frase do mestre Gichin Funakoshi para falar sobre a modalidade: “O objetivo do karatê não é a vitória ou a derrota, mas a perfeição do caráter de seus participantes”.

A programação do evento contará com apresentação das técnicas Kata, Kihon, Kumite e Kobu-Do. Qualquer pessoa a partir dos seis anos pode participar do evento, que entregará certificados para quem se cadastrar através do formulário indicado pelos professores.

“Ficamos felizes em trazer mais um Workshop de Artes Marciais para o município, por meio do programa Mais Esporte em Taboão. Esses workshops têm como objetivo trazer visibilidade para o karatê e informar os munícipes sobre a oferta de aulas gratuitas de artes marciais em diversos núcleos. Por isso, seguiremos fazendo encontros e ações que promovam não apenas a divulgação das mais variadas modalidades esportivas, como também bem-estar e saúde”, afirmou Olívio Nóbrega, secretário de Esportes.

Para mais informações a respeito dos cursos, entre em contato com o Departamento de Artes Marciais pelo telefone (11) 4788-5888 – Ramal 222.

Serviço:

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL)

Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

Departamento de Artes Marciais – Ramal: 222

semel@taboaodaserra.sp.gov.br