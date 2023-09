Secretário Wagner Eckstein faz balanço da assistência social e destaca importância da eleição para o Conselho Tutelar

Direto da Redação

Secretário de assistência social de Taboão da Serra, Wagner Eckstein foi o convidado do Podcast Na Redação na quinta-feira, dia 21. Ele falou das ações implementadas na gestão Aprígio que aumentaram a proteção e o bem-estar das pessoas em vulnerabilidade do município, com destaque ao benefício Renda Taboão.

Eckstein aproveitou a entrevista para falar da eleição do Conselho Tutelar, que acontece no primeiro domingo de outubro. E que terá como novidade a eleição de conselheiros para o segundo Conselho, na região do Pirajuçara.