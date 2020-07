Sede do Garra é inaugurada em Taboão da Serra e vai aumentar presença da polícia na região

Por Allan dos Reis, no Jardim Monte Alegre

A Polícia Civil inaugurou na sexta-feira (24) a sede do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) no Jardim Monte Alegre em Taboão da Serra. No local também vão funcionar a Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes) e o SIG (Setor de Investigações Gerais).

“O Garra faz um policiamento preventivo. A Dise é uma delegacia de investigação sobre entorpecente com foco principal ao tráfico de drogas e os grandes traficantes. E a SIG vai combater os delitos patrimoniais praticados de Taboão da Serra até Juquitiba”, explica o delegado Fábio da Silva Siqueira.

A inauguração é fruto da parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra, que alugou e reformou o espaço. A antiga sede ficava no município de Itapecerica da Serra. No local vão trabalhar cerca de 35 pessoas com pelo menos 10 viaturas rodando diariamente na região, que tem sido alvo constante dos criminosos.

O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) destacou que a nova sede do Garra vai trazer maior sensação de segurança aos moradores da região e afirma que seu desejo nos antes do fim do mandato é aumentar o monitoramento por câmeras.

“Quero ampliar o número de câmeras. Quero investir muito na inteligência da segurança. […] Vamos comprar um armamento mais moderno para a nossa Guarda Municipal”, reforça Fernandes.

O presidente da Câmara, Marcos Paulo (PSDB), prometeu que na volta do recesso, os vereadores vão votar um projeto de lei para facilitar a comunicação do COI (Centro de Operações e Inteligência) da GCM com a Polícia Civil.

O deputado estadual Delegado Olim fez elogios pelos investimentos feitos pela Prefeitura e afirma que “nessa região de Taboão da Serra vão baixar os índices [de crimes]” e reforçou que os investimentos privados aumentam em cidades mais seguras.

A sede do Garra, que vai mudar o nome para GOE, fica na Rua Maria Mari, 177 – Jardim Monte Alegre (Taboão da Serra – SP).