Seis vereadores trocam de partidos para disputar as eleições municipais em outubro

Por Allan dos Reis, na redação

Fechada à janela partidária no sábado (4), que permitia que vereadores trocassem de partido para disputa das eleições municipais de outubro deste ano sem o risco de perda de mandato, seis parlamentares estão em novos partidos.

O presidente da Câmara, Marcos Paulo, deixou o Cidadania (antigo PPS) e se filiou no PSDB, partido do prefeito Fernando Fernandes, com quem nutriu divergências políticas desde a sua eleição na presidência do legislativo e passou a retalhar o prefeito travando a votação dos orçamentos de 2019 e 2020.

O vereador Ronaldo Onishi deixou o pequeno Solidariedade e se filiou no nanico Democracia Cristã, presidido em Taboão da Serra por Fábio Fernandes, secretário de esportes e filho do prefeito.

Vereadores Marcos Paulo, Ronaldo Onishi, Alex Bodinho, Professor Moreira, Eduardo Nóbrega e André Egydio trocaram de partidos nesta janela.

Já Alex Bodinho aderiu ao Partido Liberal, antigo PR, que em Taboão da Serra foi ‘montado’ pelo ex-vereador e deputado federal por Sergipe, Valdevan Noventa, que é pai do vereador Johnatan Noventa, que ficou no PTB, e deve ser o candidato a vice-prefeito do Engenheiro Daniel.

O vereador Professor Moreira já havia anunciado a sua filiação no PDT, assim como Eduardo Nóbrega no MDB. André Egydio formalizou sua filiação no Podemos.

Os outros sete vereadores de Taboão da Serra se mantiveram no mesmo partido: Priscila Sampaio (PRB), Carlinhos do Leme (PSDB), Érica Franquini (PSDB), Johnatan Noventa (PTB), Joice Silva (PTB), Cido (DEM) e Rita de Cássia (PSDB).