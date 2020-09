“Sem 1 real no bolso”: Solidariedade confirma candidaturas de Plínio do Pirajussara e Nayara Ernandes

Direto da redação

O Solidariedade (SD) confirmou em convenção nesta segunda-feira (7) os nomes de Plínio do Pirajussara (camisa azul) e Nayara Ernandes (de preto, ao centro) como candidatos a prefeito e a vice-prefeita em Taboão da Serra nas eleições municipais deste ano.

A convenção foi “simples”, com apenas seis pessoas. O partido terá apenas dois candidatos a vereador. Segundo o TSE, cada partido pode lançar até 20 candidatos a vereador.

“Vamos com a fé, garra e coragem, sem um real no bolso, clamando para a população dar um voto de apoio na gente. A nossa bandeira será melhorar a saúde no geral abrindo as UBS’s das 7h às 22h. Vamos incentivar as empresas baixando o ISS para 1%”, diz Plínio.