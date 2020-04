Sem festas presenciais, “Turma do Pererê” anima crianças pela internet

Por Samara Matos, na redação

Desde que o isolamento social começou em março, as atividades virtuais tem se tornado uma saída criativa e rentável para muitos enfrentarem a crise. As apresentações pela internet têm sido a alternativa para pequenos negócios como a “Turma do Pererê”, que realiza recreação em festas e animação infantil.

E para manter o pagamento mensal a seus colaboradores, eles lançaram o “Conecte seu filho e pague quanto puder”, sem qualquer valor estipulado e a obrigação de pagamento.

“Fazemos videoconferências diárias pelo aplicativo ZOOM com até 15 crianças, sendo cada um em sua própria casa. Estamos usando a tecnologia a nosso favor. O objetivo é ajudar os pais que estão em casa com as crianças e os monitores de festas que estão sem salário nesta pandemia. Cada pessoa paga o que quiser. Está dando super certo e já tem pessoas nos procurando para comemorar aniversários”, diz a empresária Ana Paula Dias.

Turma do Pererê leva brincadeira às crianças pela internet. (Foto: Divulgação)

Essa foi a alternativa que, junto com sua sócia Jacira Cerqueira, encontraram para “tentar amenizar essa fase maluca” causada desde o início da pandemia. Os eventos marcados até o final de dezembro foram todos cancelados.

Com 14 anos de mercado, a Turma do Pererê realiza festas infantis em buffet’s e grandes eventos com comidinhas, brincadeiras e jogos pautados na cultura e no folclore brasileiro.

Para participar das brincadeiras, basta enviar um whatsapp para o telefone (11) 5843-8225 e as recreadoras vão dar todos os detalhes.