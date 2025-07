Semana começa com calor, mas frente fria chega e mínima cai para 8 °C em Taboão da Serra

Direto da redação

A última semana de julho começa com calor em Taboão da Serra, mas a chegada de uma frente fria derruba as temperaturas a partir de terça-feira (29). A previsão indica que os termômetros devem registrar mínimas de até 8 °C nos próximos dias, principalmente durante as madrugadas de quarta (30) e quinta-feira (31).

Nesta segunda-feira (28), o dia ainda será de sol com possibilidade de chuva pela manhã e temperatura máxima de 25 °C. No entanto, o tempo muda já na terça-feira, com sol entre poucas nuvens e queda brusca de temperatura — a mínima prevista é de 10 °C e a máxima não passa dos 17 °C.

De acordo com os dados meteorológicos, a semana será marcada por tempo seco, com nevoeiro nas manhãs de quinta e sexta-feira. Não há previsão de chuva a partir de terça, e a umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 92%.

Confira a previsão completa da semana:

Segunda-feira (28) : Sol com chuva de manhã. À tarde, diminuição de nuvens. Mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Terça-feira (29) : Sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 10 °C e máxima de 17 °C.

Quarta-feira (30) : Sol com poucas nuvens. Mínima de 8 °C e máxima de 17 °C.

Quinta-feira (31) : Nevoeiro ao amanhecer, seguido de sol entre nuvens. Mínima de 8 °C e máxima de 21 °C.

Sexta-feira (1): Sol e nevoeiro de manhã, com máxima de 25 °C. Mínima de 10 °C.

A orientação é que os moradores fiquem atentos às variações de temperatura, principalmente crianças e idosos, que são mais sensíveis ao frio. Casacos, cobertores e cuidados com a saúde respiratória são aliados importantes nos próximos dias.