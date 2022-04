Semana terá chuvas isoladas e previsão de 32ºC na sexta (8)

Direto da redação

A previsão do tempo para a semana do dia 4 a 8 de abril em Taboão da Serra promete ser instável com chuvas isoladas todos os dias. Terça tem máxima de 23ºC e na sexta pode chegar a 32ºC.

Veja os dados completo abaixo do Instituto Nacional de Meteorologia:

Segunda (04): Mínima: 19ºC – Máxima: 30ºC – Muitas nuvens com chuva isolada

Terça (05): Mínima: 18ºC – Máxima: 24ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Quarta (06): Mínima: 18ºC – Máxima: 23ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Quinta (07): Mínima: 17ºC – Máxima: 27ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Sexta (08): Mínima: 18ºC – Máxima: 32ºC – Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada