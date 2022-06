Senac abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

Por Samara Matos, na redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional com certificado. As formações são oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade, com programas nas áreas de Administração, Logística e Recursos Humanos.

Ao todo, o Senac disponibiliza mais de cinco mil vagas para todo o país. As inscrições vão até o dia 6 de junho e podem ser feitas no site da instituição.

Podem participar brasileiros com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Já para ter direito ao certificado de conclusão é preciso ter um aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final do curso gratuito EaD do Senac.

Antes de fazer a inscrição

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento das informações disponíveis na guia “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando os seguintes critérios:

a) seleção por Estado;

b) seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas;

c) classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e

d) comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.

O preenchimento das vagas dos cursos obedecerá, rigorosamente, aos critérios de classificação até completar a quantidade de vagas disponíveis em cada curso.

O candidato deverá preencher os formulários com as informações dos documentos solicitados e dar “aceite” durante a inscrição:

Ficha de inscrição do PSG;

Autodeclaração de renda;

Termo de compromisso; e

Termo de matrícula (somente para Cursos Livres).

O “aceite” do candidato implicará em responsabilidade direta sobre as informações preenchidas nos documentos. Quando o candidato preencher e der o “aceite”, comprovando o atendimento a todos os documentos exigidos, a matrícula será processada e o candidato avisado da sua efetivação pelo e-mail informado.

O cronograma com as datas de início das inscrições e dos cursos será apresentado na guia “Sobre o Curso” de cada programação. As vagas estão sujeitas à disponibilidade nos Estados.

Confira os cursos gratuitos oferecidos pelo Senac