Senac Taboão da Serra começa a oferecer Ensino Médio Técnico em Informática a partir de 2024

O Senac Taboão da Serra tem uma grande novidade. A partir de 2024, a unidade passa a oferecer o Ensino Médio Técnico. As inscrições começaram nesta semana e devem ser feitas pelo portal da instituição. Para o próximo ano, também há a ampliação de vagas para bolsas de estudo totalmente gratuitas para este nível de ensino.

Das mais de 3 mil matrículas disponibilizadas em todo o Estado de São Paulo, mais de 1,5 mil serão destinadas via Programa Senac de Gratuidade.

Para ter acesso às oportunidades gratuitas, os jovens devem cumprir os seguintes pré-requisitos:

– Comprovar renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais;

– Fazer sua inscrição a partir de 7 de agosto, ao meio-dia, pelo site Ensino Médio Técnico, pois as inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual;

– Entregar os documentos solicitados pela unidade relativa à vaga dentro do prazo estipulado.

Neste primeiro ano, o título oferecido será o Ensino Médio Técnico em Informática, sendo duas turmas, duas no período da manhã, das 7h30 às 12h45.

A iniciativa da instituição está alinhada ao desejo e necessidade das juventudes em terem mais oportunidades de concluírem a formação básica já com uma formação profissional, conforme indica o estudo do instituto Itaú Educação e Trabalho, publicado recentemente. A pesquisa aponta, ainda, as melhores chances de empregabilidade e até mesmo impacto no Produto Interno Bruto (PIB) do país, com um acréscimo de até 2,32%.

“Com o Ensino Médio Técnico, nós ampliamos a oportunidade aos estudantes de ter uma formação básica já preparados para ingressar no mercado de trabalho. Para nós do Senac, contribuir com o acesso à educação é estarmos alinhados com as necessidades dos jovens e da nossa comunidade local, levando o nosso o Jeito Senac de Educar, uma formação inovadora e única, agora também com o Ensino Médio” afirma Ana Cristina Celentano, gerente do Senac Taboão da Serra.

Serviço: Matrículas Ensino Médio Técnico do Senac São Paulo 2024

Inscrições abertas a partir de 7 de agosto, a partir do meio-dia

Como: pelo https://www.sp.senac.br/ senac-taboao-da-serra

Inscrições por meio de fila virtual