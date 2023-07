Senai tem vagas em aberto para cursos gratuitos em SP

Direto da redação

O Senai-SP está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos gratuitos voltados para jovens do estado de São Paulo. São diversas vagas para capacitação profissional em 18 áreas da indústria, como automação, construção civil, eletroeletrônica, gestão, logística, mecânica, moda, tecnologia da informação e muito mais..

Os cursos são presenciais ou semipresenciais, com duração variável de acordo com a modalidade escolhida.Para a etapa presencial, poderá ser escolhido o período da manhã, tarde e noite, em dias da semana ou aos sábados, de acordo com a disponibilidade da unidade escolar.

As oportunidades estão distribuídas pelas 92 escolas Senai São Paulo. Confira aqui.

O processo seletivo será realizado por meio de avaliação de desempenho escolar, com análise do histórico ou do boletim escolar.

Quem pode se inscrever nos cursos gratuitos do Senai-SP