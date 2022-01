Serasa Experian e Digital House dão bolsas de estudo para mulheres na área de TI

Por Samara Matos, na redação

A Serasa Experian e a Digital House oferecem 60 bolsas de estudo para as mulheres que queiram iniciar suas carreiras na área de tecnologia. As inscrições no Programa Transforme-se estão abertas até o dia 9 de fevereiro. Para realizar a inscrição no Programa Transforme-se, acesse o site. As aulas terão início em 8 de março, data comemorativa do Dia Internacional da Mulher.

Para participar, a candidata deve ser autodeclarada do gênero feminino, ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Haverá testes de lógica e entrevistas, conduzidas pela instituição educacional Digital House. As inscrições são para Programação Full Stack (Java) e Introdução de Python para Dados.

A formação é remota com aulas ao vivo, três dias por semana em horário noturno. Serão 6 meses e mais de 300 horas de aulas técnicas e práticas, além de mentoria com funcionários voluntários da Serasa Experian.

O objetivo é aumentar a presença feminina no segmento que é predominantemente masculino. As bolsistas poderão participar de processos seletivos e serem contratadas pela Serasa Experian.