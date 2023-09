Sercom abre novas vagas de emprego na região; veja como se inscrever

Por Samara Matos, na redação

A empresa de telecomunicação Sercom, em Taboão da Serra, tem oportunidades de emprego. Para participar do processo seletivo clique neste link, para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Verifique a lista de opções em aberto;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Oficial de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Recepcionista – São Paulo – SP – Recepção;

Supervisor (a) Bilíngue – Taboão da Serra – SP – Call Center Receptivo;

Analista de Relacionamento II – ÁREA DA SAÚDE – São Paulo – SP – SAC;

Operador (a) de Telemarketing – São Paulo – SP – SAC;

Analista de Contas I -São Paulo – SP – Telecomunicações.

DETALHE DA VAGA

A empresa oferece o salário, mais os benefícios como: Vale transporte, vale refeição, restaurantes com preço acessível e comida de qualidade, opções de assistência médica e odontológica, convênio com farmácias e universidades e o melhor, um plano de carreira de verdade. O salarío é a partir de R$1.288mil. A vaga tem escala de trabalho variada de acordo com a área que irá atuar.