Sercom abre novas vagas de operador de telemarketing nesta quinta-feira (10)

Por Samara Matos, na redação

A empresa de telecomunicação Sercom, em Taboão da Serra, tem oportunidades de emprego. Nesta quinta-feira (10) irá atender candidatos que fizeram o cadastro no site. Atendimento no período da manhã às 8h30 e a tarde às 14h40. Para participar do processo seletivo, confira no site da Sercom na aba “Trabalhe Conosco”.

O candidato que não concluir a etapa online não irá participar do presencial. Para fazer a prova no site é importante optar pelo cargo de operador de telemarketing.

Os interessados devem comparecer a empresa na Rua José Mari, 80, para o preciso seletivo. É preciso ter idade mínima de 18 anos , ter nível universitário completo ou cursando , levar RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de conclusão de Ensino Médio e caneta. Para concorrer às vagas é necessário residir em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e São Paulo (Zona Sul) e região.

DETALHE DA VAGA

A empresa oferece o salário, mais os benefícios como: Vale transporte, vale refeição, restaurantes com preço acessível e comida de qualidade, opções de assistência médica e odontológica, convênio com farmácias e universidades e o melhor, um plano de carreira de verdade. A vaga tem escala de trabalho: 6X1 com horários de 06:00 da manhã até 12:20 e das 17:40 até 00:00.