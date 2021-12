Serviço “Alô Doutor” atende moradores de Taboão da Serra com sintomas de gripe

Por Vera Sampaio, da PMTS

Os taboanenses que apresentam sintomas de gripe podem passar em consulta remota com médico, sem sair de casa, através do Alô Doutor. Segundo o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, o Alô Doutor foi idealizado pelo prefeito Aprígio para o atendimento remoto de moradores com sintomas gripais.

“Implantamos o Alô Doutor em março para que os moradores com sintomas gripais leves, como tosse, dor de garganta, febre, coriza, entre outros sintomas, pudessem passar em consulta remota com médico, sem precisar sair de casa”, disse. “Através do telefone a equipe médica conversa com o paciente, orienta o que fazer e prescreve os medicamentos que são entregues em casa”, disse.

Caso o paciente apresente sintomas de agravamento, como falta de ar ou desconforto ao respirar, deve procure atendimento médico presencial imediatamente.

Cuidados

O crescente número de casos suspeitos de gripe, em especial de infecções pelo vírus Influenza H3N2, fez aumentar a busca por atendimento médico nos Prontos Socorros de toda a região metropolitana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde medidas de prevenção precisam ser mantidas para evitar a disseminação de vírus que causam síndromes respiratórias e os cuidados com idosos e crianças precisam ser redobrados:

Utilize máscara de proteção facial, preferencialmente máscaras cirúrgicas PFF2/N95, no trabalho, no transporte e em ambientes compartilhados;

Higienize as mãos com frequência, lavando com água e sabão ou utilizando álcool em gel;

Evite tocar os olhos, nariz e boca com a mãos;

Evite aglomerações e, se possível, mantenha o distanciamento social

As crianças e os idosos são mais suscetíveis a quadros graves e internações. Por isso, os cuidados com ambos precisam ser reforçados.

Beba bastante água, mantenha uma alimentação e hábitos de vida saudáveis;

Alô Doutor

Telefone: (11) 4788-7700

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.