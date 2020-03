Sesc-SP fecha todas as unidades por causa do coronavírus

Direto da redação

O diretor do Sesc-SP anunciou fechamento de todas as unidades de São Paulo e suspensão das atividades do dia 17 a 31 de março. A decisão foi tomada a fim de evitar a propagação do vírus COVID-19, o novo Coronavírus.

São 23 unidades em SP a mais próxima de Taboão é a unidade do Campo Limpo. As outras: 24 de Maio, Avenida Paulista, Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Carmo, Centro de Pesquisa e Formação, CineSesc, Consolação, Florêncio de Abreu, Guarulhos, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Osasco, Parque Dom Pedro II, Pinheiros, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Santo André, São Caetano e Vila Mariana.