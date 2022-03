Sesi lança curso gratuito e on-line de competências comportamentais

Direto da redação

O Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo (Sesi-SP) lançou um curso de desenvolvimento pessoal totalmente gratuito e on-line em sua plataforma de Educação a Distância. Os interessados podem acessar neste link.

O programa de aprendizagem é voltado aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de todo o Brasil.

O primeiro módulo já está disponível e mais conteúdos serão liberados gradativamente. O curso está dividido em 4 módulos: “Autoconhecimento”, “Sociedade”, “Autonomia” e “Oportunidade”.

A carga horária total é de 40 horas, com videoaulas, e-books e atividades interativas. A instituição concede certificado de participação aos que concluírem o curso.

As soft skills, como são conhecidas, são habilidades interpessoais e de desenvolvimento individual úteis em diversas áreas profissionais. Elas complementam o conhecimento mais técnico, proveniente da educação formal.

A ideia é oferecer conteúdo gratuito de qualidade com diferenciais para a formação do indivíduo e ao mercado de trabalho.