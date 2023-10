Sherwin-Williams inaugura centro de capacitação em Taboão da Serra

Novo espaço vai oferecer formação técnica a profissionais na sede da fábrica, em Taboão da Serra (SP). A Sherwin-Williams, líder global na fabricação, distribuição e venda de tintas e revestimentos, reforça o compromisso de fortalecer os laços com parceiros e profissionais da pintura com a inauguração do Centro de Capacitação Sherwin Williams, na sede da sua fábrica de Taboão da Serra. São 140 metros quadrados dedicados exclusivamente à capacitação técnica de pintores, decoradores, arquitetos, comerciantes e até treinamento de funcionários.

O Centro de Capacitação deverá receber sua primeira turma na segunda quinzena de outubro. “Queremos estar sempre muito próximos dos usuários, por meio de espaços de convivência pensados especialmente para eles”, diz Luiz A. Piva, diretor de Marketing da Sherwin-Williams. Na prática, explica, “Nosso propósito é que o novo Centro de Capacitação seja mais do que uma área de treinamento; esperamos que funcione como um local de troca de saberes e experiências entre os diversos públicos que trabalham com tinta no País”.

Com as obras finalizadas, o Centro vai entregar três espaços. Um deles é uma loja modelo Revenda Master – rede de estabelecimentos comerciais fidelizados, que vendem quase exclusivamente produtos Sherwin-Williams. São empreendimentos geridos por parceiros, estruturados com apoio e suporte da empresa. Os outros espaços são um auditório com capacidade para receber 50 pessoas e um laboratório de aplicação de produtos exclusivo para a prática e aprimoramento das técnicas.

“Nesse Centro de Capacitação, o profissional poderá aprimorar seus conhecimentos adquirindo novas técnicas e trocando experiências com instrutores e colegas nas capacitações. Também terá a oportunidade de conhecer de perto o processo de produção em uma fábrica 100% automatizada”, explica José Andrade Pinho, gerente da Área Técnica da Sherwin-Williams.

Durante a inauguração do Centro, será lançado o concurso Rei do Recorte: uma dinâmica com cerca de 50 pintores pré-inscritos para testar habilidades no quesito recorte, a técnica utilizada para pintar as laterais e os cantos da parede. Haverá premiação para os três primeiros colocados: R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil respectivamente. Os profissionais serão julgados por uma comissão formada pelos influenciadores Juliano Alcântara e Jeferson Fernando Ferrari e pelo pintor Danilo Pontes, que representa a Associação dos Pintores de Juiz de Fora, onde a Sherwin Williams apoia outro Centro de Treinamento.

A inauguração do Centro de Capacitação é mais uma iniciativa da Sherwin-Williams para aprimorar a qualificação dos profissionais da pintura. Um exemplo desse esforço contínuo é a plataforma SW Pro Cursos que, desde 2020, oferece treinamentos técnicos e de gestão de negócios online. Estão à disposição dos treinandos mais de 10 trilhas de conhecimento, gratuitamente.

“O Centro de Capacitação da Sherwin-Williams também está de portas abertas aos empreendedores e vendedores de lojas de tinta de todo o Brasil que, juntos, poderão usar esse espaço para trocar experiências e aprendizados. Promover esse encontro é uma forma de reconhecê-los como nossos verdadeiros parceiros de negócios”, destaca Fabio Pereira, gerente de Trade Marketing da Sherwin-Williams.