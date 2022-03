Shopping Granja recebe campanha de doação de sangue nos dias 3 e 4

Direto da redação

Shopping Granja Vianna convida os clientes para uma missão especial: ajudar no reabastecimento dos bancos de sangue. Para isso, o empreendimento realiza, pela primeira vez neste ano, a campanha Amor se Doa, em parceria com o Hemocentro São Lucas, e reforça a importância de transformar a vida de quem mais necessita. Para garantir a segurança e o conforto dos doadores, o shopping center segue com todas as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, materiais descartáveis e distanciamento social.

Portanto, a campanha acontece nos dias 3 e 4 de março, das 10h às 16h, no Piso L1. Para doar, é necessário realizar um agendamento prévio através dos sites e Sympla.

Em suma, na data escolhida, é preciso ter em mãos um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52kg, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses.

Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável. O local segue com todas as medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras, intensificação na limpeza, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro, disponibilização de álcool em gel e material descartável.