Shopping Taboão estende horário até às 23h; na véspera de Natal fecha às 16h

Da redação, com informações da assessoria

O horário de atendimento do Shopping Taboão foi ampliado nesta semana de Natal para atender a demanda dos clientes que deixaram para realizar compras. Até quinta-feira, dia 23, o centro de compras funciona das 9h às 23h. No dia 24, das 8h às 18h. No dia 31 de dezembro, último dia do ano, vai funcionar das 8h às 16h.

“As expectativas para este Natal são as melhores. Esta data marca o retorno das comemorações em família, dos abraços e dos presentes escolhidos presencialmente com muito cuidado e carinho. Nossa intenção é proporcionar um ambiente seguro e confortável para que as pessoas realizem suas compras com tranquilidade e comodidade”, afirma Mariuche Ismerim, gerente de marketing.

No feriado do dia 25 de dezembro, as lojas do empreendimento abrem de forma facultativa das 14h às 20h. A praça de alimentação opera normalmente das 12h às 20h.

Promoção “Natal muito mais Natal”

Até 31 de dezembro, a cada 300 reais em compras, os clientes concorrem a 1 Volkswagen Taos e 2 Hyundai HB20. O cadastro de notas fiscais de compras efetuadas de segunda a quinta-feira dão direito a cupons em dobro. É só trocar e torcer.