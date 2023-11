Sinal 5G: Nova tecnologia é tema de Seminário na Câmara Municipal de Taboão da Serra no dia 9 de novembro

Direto da CMTS

A Câmara Municipal vai realizar no dia 9 de novembro o “Seminário 5G Taboão da Serra: Inovação, Desenvolvimento e Inclusão Digital” para discutir os benefícios que essa nova tecnologia trará aos taboanenses. O seminário tem programação à tarde com representantes de cidades, cuja implementação está avançada, e à noite discutindo a chegada do 5G em Taboão da Serra.

“O seminário é a oportunidade para que as pessoas conheçam as possibilidades e o poder do 5G, que vai revolucionar Taboão da Serra e impactar nos municípios da nossa região. Vamos conhecer a experiência de quem já colhe os frutos dessa nova tecnologia. Temos confirmada a presença do prefeito de Tarumã, que teve o processo do 5G acelerado pela Anatel, além de representantes de outras cidades, onde a implementação está mais adiantada”, afirma o presidente Dr. André da Sorriso.

Para agilizar a implementação da nova tecnologia, a Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou em agosto o projeto de lei que cria regras para instalação de infraestrutura do sinal 5G. Essa, aliás, era uma das exigências da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conforme foi dito em audiência pública com representantes do órgão.

COMO PARTICIPAR:

Para participar do “Seminário 5G Taboão da Serra” é muito simples. Basta realizar cadastro gratuito no site da Câmara Municipal: https://camarataboao.sp.gov.br/seminario5g

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

14h: Abertura Oficial / Dr. André da Sorriso (Presidente da Câmara de Taboão da Serra)

14h10: Painel – Cidades Inteligentes e Conectadas / Apresentador: Oscar Gozzi (Prefeito de Tarumã/SP)

15h: Painel – O Ecossistema de Inovação – Parcerias e Desafios / Roberto Moreira (Diretor da Copel de Londrina/PR)

15h50: intervalo coffee break

16h20: Painel – A Tecnologia Aplicada na Educação e na Formação Profissional / Rafael Olivieri Neto (Diretor Presidente da Competency, Professor Para Programas de Pós-Graduação na UNG e FGV)

17h: Painel – A Importância da Infraestrutura de Tecnologia Para As Cidades / Jonatas Randal (Secretário de Tecnologia de Barueri)

19h: Painel – A Chegada do 5G em Taboão da Serra / Marcelo Augusto Scacabarozi (Gerente Regional – Anatel) e Marcos Ferrari (Presidente Executivo da Conexis Brasil Digital)