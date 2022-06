Sindicato anuncia paralisação dos ônibus em São Paulo nesta terça (14)

Direto da redação

O Sindicato dos Motoristas de São Paulo anunciaram paralisação dos ônibus municipais na capital paulista a partir desta terça-feira (14). A reunião no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) terminou sem acordo. Na quarta (15), está previsto o julgamento do dissídio da greve e econômico.

O Sindicato alega que a data-base é 1º de maio e a discussão com o setor patronal não avançou. Os trabalhadores pedem reajuste salarial de 12,47%, referente ao índice do INPC/IBGE, pagamento de 100% das horas extras, fim da hora de almoço não remunerada e PLR.

Uma liminar da Justiça determina que os trabalhadores devem garantir circulação de 80% do efetivo durante horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h) e de 60% nos demais períodos. Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 50 mil.