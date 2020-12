Sob presidência de Hugo Prado, contas de 2017 da Câmara de Embu das Artes são aprovadas pelo TCE-SP

Direto da redação, com informações da assessoria

As contas de 2017 da Câmara Municipal de Embu das Artes, sob a presidência do vereador Hugo Prado (PSB), foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em sessão realizada na quarta-feira (2), que reconheceu medidas como cortes de despesas, diminuição dos cargos em comissão e realização de concurso público para contratação de efetivos.

Também houve renegociação de contratos com fornecedores, maior transparência na divulgação dos atos legislativos, modernização administrativa com controle de acesso de vereadores, funcionários e visitantes da Câmara, sistema de votação eletrônica e o programa Câmara Sem Papel, com todos os processos digitalizados eletronicamente, entre outras medidas que geraram economia de dinheiro aos cofres públicos.

O presidente afirma que a aprovação das contas por unanimidade pelo TCE-SP é resultado de muito trabalho e comprometimento à frente do Legislativo Municipal. “Agradeço a Deus pela sabedoria, a cada um da equipe e aos servidores da Câmara Municipal de Embu das Artes pelo apoio e compromisso de fazer uma gestão séria e eficiente, sempre respeitando a nossa população e o dinheiro dos contribuintes”, diz Prado.

Em 2020, durante a pandemia, a economia foi de cerca de R$ 1,5 milhões de reais. Ao final de seu mandato, Hugo Prado será o parlamentar embuense que mais economizou recursos à frente da Câmara Municipal. Somando os anos 2017 a 2020, mais de R$ 3 milhões de reais serão devolvidos à Prefeitura para investimentos.

Dr. Francisco Roberto, um dos advogados que atuaram no processo das contas, a decisão é importantíssima. “A partir de agora o Tribunal de Contas muda o foco de visão em relação à Câmara Municipal ao acatar a tese de defesa. Além disso, os conselheiros reconhecem todo o esforço realizado pelo Presidente Hugo Prado nos últimos anos que foram primordiais para esta conquista”, diz.

Hugo Prado foi eleito presidente da Câmara de Embu das Artes em 2017 e conseguiu a sua reeleição no biênio seguinte. Nesse período já assumiu interinamente a Prefeitura e foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, tendo quase 50 mil votos e se tornou suplente.