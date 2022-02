Sodimac Dicico inaugura primeira loja em Embu das Artes nesta quinta-feira (3)

Por Samara Matos, na redação

Nesta quinta-feira (03), a Sodimac, varejista líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina, inaugura uma nova loja no formato Sodimac Dicico em Embu das Artes.

Localizada ao lado do fórum da cidade, na Rua Vereador Jorge de Souza, 935 – Parque Francisco Rizzo. A loja oferece ampla variedade de produtos, incluindo itens para jardinagem, além de comercialização de mão de obra para pintura e instalação, marcas exclusivas e aluguel de ferramentas. Para o profissional da construção, há ainda um exclusivo programa de fidelidade, que proporciona benefícios como cursos e prêmios.

Em suma, projetada para que os clientes encontrem tudo o que precisam com facilidade e rapidez, em um ambiente moderno e agradável. A loja tem 1.550 m² de área de vendas e 370 m² de Pickup Zone, que é um espaço onde materiais básicos (como tijolos, cimento, telhas, entre outros) ficam estocados e à disposição para os clientes que precisam levar o produto na hora. Cerca de 50 colaboradores da região foram contratados e serão os responsáveis por realizar o atendimento personalizado ao público.

“Estamos muito otimistas com a nova loja. Pois sabemos do grande potencial de Embu das Artes e esperamos conquistar os clientes da região ao oferecer uma experiência de compra diferenciada”, comenta Alfonso Barberena, diretor-presidente da Sodimac Brasil.

Com a inauguração, a Sodimac conta com 53 lojas no Brasil, sendo 47 delas com o formato Sodimac Dicico e outras seis com o modelo de megalojas Sodimac Homecenter|Constructor.

Para completar a grande variedade de produtos disponíveis na loja, é possível comprar pelo e-commerce (www.sodimac.com.br) e pelo App Sodimac (disponível na App Store e no Google Play).