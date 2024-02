Sorte Grande: Lotofácil e Nota Fiscal Paulista premiam taboanenses com R$ 4,3 milhões

Direto da Redação

Fazendo jus ao ditado popular de que o ano só começa após o Carnaval, alguns moradores de Taboão da Serra terão um excelente ano novo a partir desta quinta-feira (15). Isto, pois, no intervalo de uma semana, uma aposta vencedora na Lotofácil e um o sorteio do programa Nota Fiscal Paulista premiaram residentes no município. O valor total do prêmio, somando os dois sorteios é de pouco mais de 4,3 milhões de reais.

O resultado do concurso 3028 da Lotofácil revelou nesta quinta-feira que um bolão realizado na lotérica Mar de Sorte, localizada dentro do Hipermercado D’avó, no Jardim Clementino, levou nada mais, nada menos que R$ 4.279.935,90. Foram 15 números apostados e 15 acertos. De acordo com as chances matemáticas, esse feito acontece 1 em 3.268.760 vezes, o que prova a sorte de quem apostou.

Outro que também terá motivos para comemorar foi outro habitante de Taboão da Serra. De acordo com o site da Secretaria da Fazenda, um (a) morador (a) do Parque Pinheiros vai receber R$ 100 mil por ter sido sorteado no 9º prêmio de um total de 183 prêmios principais do programa Nota Fiscal Paulista.

Como concorrer aos prêmios da Nota Fiscal Paulista?

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site https://portal.fazenda.sp.gov.br/. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet. No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa cerca de R$ 18,5 bilhões, sendo R$ 16,4 bilhões em créditos e mais de R$ 2,1 bilhões em prêmios nos 183 sorteios já realizados.