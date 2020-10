Sorteio da Cooperativa Vida Nova define chaves do Grupo 17

Direto da redação

Foram definidos neste domingo (4) os 144 associados do Grupo 17 – Condomínio Residencial Parque Firenze – da Cooperativa Habitacional Vida Nova. O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Cooperativa no Youtube, com mais de 11 mil acessos.

O Grupo 17 tem oito blocos. Ao todo foram contemplados 144 associados, sendo 72 por antecipação de parcelas e 72 através de sorteio. Os apartamentos (padrão) têm 125m² com três dormitórios, Espaço Gourmet, Sala, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Varanda com Espaço Gourmet e Churrasqueira.

Desde o dia 30 de agosto, a Cooperativa Vida Nova têm realizado sorteios dos empreendimentos em Embu das Artes.