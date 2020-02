Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sábado (22) e o próximo sorteio será, excepcionalmente, na quinta-feira (27), com estimativa de prêmio de R$ 200 milhões.

Para dar mais comodidade aos apostadores, a Lotérica Vida Nova, que fica no Taboão Plaza Outlet, fará plantão especial neste segunda e terça de carnaval, das 10h às 19h, facilitando a vida dos apostadores.

Além dos jogos simples, os apostadores têm a opção de bolões com garantia da Caixa.