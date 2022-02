Stone tem vagas de emprego abertas para novos talentos

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do programa Recruta Stone, principal porta de entrada da empresa para novos talentos e pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho. Diferente dos demais processos seletivos, o Recruta Stone não tem pré-requisitos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março no site do Recruta Stone (https://recruta.stone.com.br/inscricoes/etapas/4766385003?gh_jid=4766385003&gh_src=215c1e863us), onde também podem ser encontradas mais informações sobre o programa e a empresa.