SuperShopping Osasco faz nova campanha por doação de sangue nos dias 28 e 29

O SuperShopping Osasco realiza, nos dias 28 e 29 de abril, a primeira edição do ano da campanha de arrecadação de sangue “AmorSeDoa”. Para participar, é necessário agendar horário . A campanha acontece nos próximos dias 28 e 29, no 2º Piso, próximo a Centauro. Para participar, basta acessar https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/doacao-de-sangue-28-e-29 e escolher o melhor dia e horário.

Ação em parceria com o Hemocentro São Lucas incentiva o público a contribuir com essa causa social e ajudar a salvar centenas de vidas. “Sabemos o quanto os bancos de sangue foram afetados nos últimos anos. Doar, além de simples, é uma atitude que espalha amor e esperança para quem mais precisa”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Na data marcada, é necessário levar um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52 quilos, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.

