SuperShopping Osasco oferece oficinas de cupcakes e biscoitos para pets

Direto da redação

O SuperShopping Osasco prorrogou as oficinas gratuitas de cupcakes e biscoitos exclusivos para os pets, até o dia 3 de abril. Para participar, basta se inscrever no site – https://www.supershoppingosasco.com.br/index.php, e levar um quilo de alimento não-perecível, com exceção de açúcar e sal, no dia escolhido. Todo o material arrecadado é destinado para o Banco de Alimentos de Osasco.