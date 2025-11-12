Suspeita de bomba e relato de sequestro levam à interdição da pista externa do Rodoanel em Itapecerica da Serra

Direto da redação, com informações do Bom Dia SP / Imagens: Reprodução/TV Globo

A pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira (12), na altura do km 44, em Itapecerica da Serra, após um motorista de carreta afirmar que foi vítima de um sequestro e que havia explosivos no veículo. O bloqueio provoca mais de 16 quilômetros de congestionamento no sentido Rodovia Presidente Dutra, segundo a concessionária SPMar.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista teria relatado ter sido abordado por três suspeitos por volta das 4h da manhã, sendo obrigado a atravessar a carreta na pista e a permanecer dentro do veículo. Ele afirmou ainda que os criminosos colocaram artefatos explosivos no caminhão.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da PM foi acionado e atua no local com apoio do helicóptero Águia. O motorista permanece dentro da cabine, imóvel e com os braços cruzados. O para-brisa do caminhão está quebrado.

A Polícia Militar, no entanto, trabalha com duas linhas de investigação: a primeira, de que o motorista realmente foi sequestrado, e a segunda, de que ele possa estar em surto psicótico. O caso segue em apuração.

O veículo pertence à transportadora Sitrex, especializada no transporte de produtos químicos, medicamentos e materiais hospitalares. A empresa informou que não vai se pronunciar por enquanto.

Por segurança, o tráfego foi totalmente bloqueado no sentido Dutra e parcialmente na pista interna, com uma faixa interditada entre o km 54 e o km 44. O desvio está sendo feito pela Rodovia Régis Bittencourt, o que também causa lentidão na região.

A ocorrência segue em andamento e mobiliza equipes da PM, do GATE, da concessionária SPMar e da Artesp. Até o momento, não há confirmação sobre a presença de explosivos no caminhão.