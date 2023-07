Suspeito de roubar carro-forte é preso com arsenal em Taboão da Serra

Direto da redação

Um dos suspeitos de envolvimento no roubo a um carro-forte que terminou em troca de tiros na tarde desta terça-feira (18) foi preso nesta quarta (19). O crime aconteceu no bairro Pirajussara, na zona sul de São Paulo, e a quadrilha roubou R$ 300 mil que abasteceriam caixas eletrônicos.

A Polícia Civil conseguiu, durante as investigações, informações sobre outros veículos que estariam envolvidos no roubo. Na manhã desta quarta, um Fiat Palio foi flagrado pelo sistema de inteligência da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra ao entrar na cidade.

Os agentes se deslocaram até o local, na estrada das Olarias, no bairro São Salvador. Lá, encontraram o suspeito ainda no veículo, com uma grande quantidade de dinheiro. O homem foi conduzido até a delegacia, onde confessou o envolvimento no crime. Após a prisão, os agentes foram até a casa do suspeito e encontraram três fuzis, uma pistola, um revólver calibre 38, escudos, coletes balísticos, celulares, diversas notas de dinheiro e balaclavas, conhecidas como toucas ninja.

Além dos armamentos, foram encontradas também outras duas motos usadas na realização e no planejamento do roubo. O homem foi encaminhado ao 37º Distrito Policial, no Campo Limpo, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso

Bandidos armados com fuzis fizeram funcionários e clientes de um supermercado no Campo Limpo, na zona sul da capital, reféns para assaltar um carro-forte que estava repondo dinheiro no caixa eletrônico do local. Os seguranças reagiram, houve uma intensa troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir com cerca de R$ 300 mil.