Sustentabilidade é tema de Desfile Cívico de 7 de setembro em Taboão da Serra

Na quinta-feira, 07/09, feriado da Independência, a Prefeitura de Taboão da Serra realiza o tradicional Desfile Cívico, na rua da feira de domingo do Pirajuçara, em frente ao Campo do Jardim Mituzi, a partir das 8h. O tema escolhido este ano seguirá o do material escolar: Sustentabilidade de constrói com Educação.

De acordo com a Secretaria de Educação (SEDUC), no total 32 Escolas Municipais Infantis (EMIs) e 13 unidades do Programa de Atendimento à Criança (PACs) serão representadas pelos profissionais de educação. Já 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) participarão do desfile com 50 alunos de cada unidade.

Além dos estudantes, também estarão presentes alunos das Secretarias de Esportes e Lazer, de Cultura e Turismo, além da Guarda Civil Municipal (GCM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), agentes da Defesa Civil e convidados como o Corpo de Bombeiros, Banda Racional Universo em Desencanto, escoteiros, fanfarras, entre outros grupos.

Os participantes abordarão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um pacto global proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) a ser atingido até 2030 e que Taboão da Serra assumiu o compromisso de realizar. São 17 objetivos interconectados com 169 metas universais que abordam desafios enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, com apelo mundial para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, além de garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

O prefeito Aprígio ressaltou que o evento está sendo organizado com muito carinho para oferecer à população momentos especiais. “Convidamos todas as famílias para prestigiar o nosso Desfile Cívico, momento que celebraremos não apenas nossa pátria, mas também a conscientização ambiental e a educação como base para um futuro melhor. A sustentabilidade é um tema trabalhado pelo nosso Governo, e inclusive, está nos materiais escolares deste ano com mascotes que enaltecem a fauna taboanense. Nosso objetivo é desenvolver consciência e responsabilidade ambiental. Conto com a presença de todos neste Desfile que será muito especial”, declarou.

Serviço

Desfile Cívico de 7 de Setembro

Tema: “Sustentabilidade se constrói com Educação”

Quando: Quinta-feira, 7 de setembro, às 8h

Local: Rua da feira de domingo do Pirajuçara (em frente ao Campo do Jd. Mituzi)