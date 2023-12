Tabelas de férias nas linhas da EMTU começam no dia 26 de Dezembro

Direto da EMTU

As tabelas de férias nas linhas gerenciadas pela EMTU vão começara a vigorar a partir do dia 26 de Dezembro. De acordo com as empresas operadoras, a medida considera a variação na demanda de usuários entre o final dos meses de Dezembro e Janeiro. A medida começou a ser divulgada nesta semana.

Desta forma, o horário de diversas linhas intermunicipais que operam nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba sofrerá alterações. Boa parte das linhas, inclusive, operará com número de viagens inferior ao praticado no restante do ano. Outras, no entanto, devem passar apenas por ajuste nos horários de partida.

Em Julho, por exemplo, mais de 150 linhas da Grande São Paulo passaram por mudanças, devido ao recesso escolar do período. Elas voltaram à normalidade no final do mês. A expectativa é de que a relação de linhas afetadas saia até o final desta semana. Já na Segunda-Feira, os novos horários de partida devem constar no site e no aplicativo oficial da EMTU.