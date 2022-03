Taboão começa aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em idosos com mais de 80 anos

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou nesta segunda-feira, 21/03, a aplicação de mais uma dose adicional da vacina contra a Covid-19, a chamada quarta dose. Estão sendo vacinados idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira dose há pelo menos quatro (4) meses. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 8h às 16h, em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para receber a quarta dose, os maiores de 80 anos devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e cartão de vacinação que comprova a aplicação das doses anteriores. Vale ressaltar que para receber a quarta dose é preciso respeitar o intervalo de pelo menos quatro meses após a terceira dose.

A decisão de aplicar a quarta dose contra a Covid-19 foi tomada pelo Governo do Estado de São Paulo, com amparo no Comitê Científico. De acordo a 35ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, as doses adicional são recomendadas porque foi identificado entre os idosos queda progressiva na proteção nos meses mais recentes e por ser uma parcela da população que ainda apresenta maiores taxas de letalidade e elevada vulnerabilidade mesmo após vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 3.575 idosos estão nessa faixa etária de maiores de 80 anos em Taboão da Serra.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, ressalta que a vacina salva vidas. “O avanço da vacinação comprovou aquilo que cientificamente já sabíamos: a vacinação salva vidas e evita casos graves da Covid-19. Por isso, quem tem mais de 80 anos já pode comparecer em uma das nossas 13 UBSs para receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação permite que o organismo produza mais anticorpos e tenha mecanismos de defesa em caso de contato com o novo coronavírus. Seja a favor da vida, continue sendo vacinado”, declarou.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 segue em andamento nas 13 Unidades Básicas de Saúde. Podem receber a vacina crianças maiores de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Até a tarde desta segunda-feira, 21/03, Taboão da Serra já aplicou 590.081 doses dos imunizantes contra a Covid-19. Deste total, 247.057 iniciaram o esquema vacinal com a primeira dose, 219.677 recebeu a segunda e 115.483 a dose adicional. Além disso, foram aplicadas 7.864 vacinas em dose única (Janssen).

SERVIÇO:

Vacinação Contra a Covid-19

De segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 8h às 16h