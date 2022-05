Taboão da Serra abre concurso público com 120 vagas para professores de educação básica

Direto da redação

Em Taboão da Serra foram abertas as inscrições do novo edital do concurso Prefeitura de Taboão da Serra para a carreira de professor de educação básica PEB I. Oferta é de 120 vagas, sendo seis reservadas a pessoas com deficiência, além de formação de cadastro reserva de eventuais oportunidades.

Para ingressar na carreira é necessário possuir licenciatura plena em pedagogia. O salário inicial é de R$ 3.177,26 para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Entre as atribuições do professor de educação básica PEB I, estão: ensinar e educar crianças nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental do primeiro ciclo, ministrando aulas, além de determinar e programar metodologia de ensino, proceder à seleção de material didático necessário ao efetivo cumprimento dos objetivos educacionais, dentro da matéria para a qual for lecionar; entre outras.

Como se inscrever no concurso Prefeitura de Taboão da Serra

As inscrições serão recebidas até o dia 27 de junho de 2022, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é a Associação Brasileira de Concursos Públicos – ABCP (https://abcp.selecao.net.br).

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 80, e efetuar o seu pagamento até a data limite de 28 de junho, observado o horário de funcionamento do banco.

Concurso Prefeitura de Taboão da Serra: provas

Todos os inscritos no concurso Prefeitura de Taboão da Serra serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, apenas classificatória.

A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimento: