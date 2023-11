Taboão da Serra abre inscrições para segunda fase do programa Bolsa-Atleta

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), abrirá inscrições para a segunda fase do Programa Bolsa-Atleta, que concede bolsa-auxílio para atletas, paratletas, técnicos, treinadores, assistentes esportivos e esportistas representantes de Taboão da Serra em competições. Interessados em participar do programa devem apresentar documentação de 21 a 24/11, na sede da SEMEL (Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa).

Nesta segunda fase, serão disponibilizadas 80 bolsas-auxílio, pelo período de até 04 meses, sendo:

a) 05 bolsas para Atleta/Paratleta – Nível Internacional;

b) 25 bolsas para Atleta/Paratleta – Nível Nacional;

c) 20 bolsas para Atleta/Paratleta – Nível Estadual;

d) 10 bolsas – Categoria Especial: Técnico/Treinador;

e) 10 bolsas – Categoria Especial: Assistente Esportivo;

f) 10 bolsas – Categoria Estudantil.

Para concorrer a uma das bolsas-auxílio, é necessário ser morador de Taboão da Serra, ter no mínimo 08 anos na data da inscrição, estar em plena atividade esportiva, não receber salário de entidade de prática desportiva, não ser servidor de provimento efetivo ou de livre nomeação, dentre outros requisitos.

O Edital de Chamamento nº06/2023 com a lista completa de documentos, critérios necessários para concorrer ao Bolsa-Atleta, bem como o cronograma, está disponível para consulta no site www.prefeitura.ts.sp.gov.br, no menu Licitações.

“Na primeira edição do Bolsa-Atleta, concedemos 70 bolsas-auxílio para esportistas que representam nossa cidade. Agora serão disponibilizadas mais 80 bolsas, pois no Governo Aprígio, sabemos que incentivar o esporte de competição não é apenas oferecer espaços para os atletas treinarem, mas também auxiliar financeiramente”, explica o secretário Olívio Nóbrega (SEMEL).

O valor do auxílio financeiro varia de R$200,00 (duzentos reais) a R$1.000,00 (hum mil reais), conforme modalidade da Bolsa-Atleta, podendo de ter percentuais de acréscimos sobre os valores base.

Serviço:

Bolsa-Atleta II

Inscrições: De 21 a 24/11

Local: Secretaria de Esportes e Lazer – Avenida Dr. José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Informações: (11) 4788-5888 – Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h