Taboão da Serra: Carnês dos IPTU 2024 são entregues e 1ª parcela vence no dia 11 de março

Por Giovanna Lopes, sob supervisão de Vera Sampaio e Renata Gomes

O Governo Municipal de Taboão da Serra, através do Correios, iniciou as entregas dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024, o que inclui a Taxa de Coleta de Lixo, lançada e cobrada na mesma guia. O pagamento à vista concede 7% de desconto sobre o IPTU, enquanto o parcelamento é possível em até 10 vezes. A data de vencimento da primeira parcela ou cota única é em 11/03.

Os contribuintes podem pagar o tributo através dos bancos digitais com PIX, somente pelo QR Code que consta no carnê, o que permite mais conforto.

Para quitar o carnê da forma habitual, com código de barras, o contribuinte deve pagar em um dos cinco bancos credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander ou Casas Lotéricas.

A segunda via do boleto online está disponível em https://atende.ts.sp.gov.br/.

Os contribuintes que não receberem o carnê com a notificação do lançamento do IPTU e taxa de coleta de lixo poderão imprimir a 2ª via através do site do Atende Online (atende.ts.sp.gov.br/) ou pessoalmente em uma das unidades do ATENDE (Centro ou Pirajuçara), em tempo hábil a realizar o recolhimento dos tributos.

O pagamento após a data de vencimento implicará a aplicação de multa e juros, conforme o Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 193/2009). De acordo com o Decreto Municipal nº 249/2023, o percentual de reajuste do IPTU 2024 é de 4,68%.

SERVIÇO:

Atende Online

https://atende.ts.sp.gov.br/

Atende – Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Tel.: (11) 4788-7680 De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

Atende – Centro

Rua Elizabetta Lips, 55, Jd. Bontempo

Telefone: 4788-2922 | 4788-2923

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30