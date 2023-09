Taboão da Serra celebra 7 de Setembro com Desfile Cívico no Pirajuçara

Por Allan dos Reis, no Pirajuçara

O “Desfile Cívico 7 de Setembro” de Taboão da Serra aconteceu nesta quinta-feira na Avenida Fernando Fernandes e – com o tema Sustentabilidade se constrói com Educação – reuniu milhares de pessoas, estudantes e moradores da região. Esse é o primeiro da gestão Aprígio, já que em 2021 havia restrições sanitárias e no – ano passado – um temporal causou o cancelamento do evento.

“Achei um evento muito positivo e o público aceitou muito bem. Parabenizo a direção das escolas, as mães, as crianças que participaram. Estou feliz porque atingiu o objetivo social da nossa cidade”, diz o prefeito Aprígio.

O desfile cívico durou cerca de duas horas, tendo alunos da rede municipal como protagonistas. Defesa Civil, esportistas, GCM’s, escoteiros, fanfarras e outros grupos também desfilaram e levantaram o público.

DE OLHO EM 2024

Enquanto o desfile cívico rolava em um trecho da avenida, no outro, políticos fizeram questão de marcar presença para ‘serem vistos’. Apoiadores do ex-prefeito Fernando Fernandes entregavam bandeiras com o rosto do político e dizeres do hino nacional.

No corpo a corpo, pré-candidatos como Engenheiro Daniel, Evilásio Farias, Najara Costa e Professor Moreira conversaram com os moradores e alunos. O vice-prefeito Buscarini também acompanhou o desfile.