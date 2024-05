Taboão da Serra: Corrida do Trabalhador volta a ser disputada e agita as ruas do Jardim São Judas

Por Allan dos Reis, no Jardim São Judas

Após cinco anos de paralisação, a tradicional Corrida do Trabalhador aconteceu nesta quarta-feira (1º de maio) nas ruas do Jardim São Judas e reuniu centenas de corredores e corredoras. O campeão na categoria masculina foi Luis Paulo da Silva Antunes, que fez o percurso em 19 minutos e 55 segundos. Na categoria feminina, Esther Santos Barreto foi a campeã com 22 minutos e 40 segundos.

“Com subidas bem íngremes, eu administrei no começo da corrida e consegui a vitória”, afirma Antunes. “Percurso bem difícil. É uma corrida desafiadora, gostei”, diz Esther.

Após tocar a sirene da largada, o prefeito Aprígio falou em incentivar mais competições como essa. “Essa corrida agitou muito a região do Jardim São Judas. Vamos incentivar mais competições como a Corrida do Trabalhador porque é saúde, é cultura, é lazer”, diz.

Para o organizador, Alisson Mendes, “foi um dia memorável” e a corrida manteve o espírito de quando foi criada. “Mesmo depois de muitos anos sem a competição, o espírito dela, da promoçao da saúde, do esporte, da valorização da comunidade, de unir todas secretarias, departamentos e forças policiais e de trânsito, continua o mesmo. Foi um dia de calor, um dia contagiante. Todos estavam com saudade da largada”, diz Mendes.

CAMPEÕES DE TABOÃO DA SERRA

A 15ª Corrida do Trabalhador também premiou os melhores corredores de Taboão da Serra nas categorias masculina e feminina. Com tempo de 22 minutos e 6 segundos, José Ferreira de Mesquita Neto venceu a competição. No feminino, com 27 minutos e 10 segundos, a ganhadora foi Conceição de Maria Carvalho Oliveira.

CATEGORIA PCD

Na categoria PCD, os campeões foram Ezequiel Marcelo da Costa com tempo de 23 minutos e 5 segundos e Rosangela Figueiredo Silva com tempo de 35 minutos e 19 segundos.