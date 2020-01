Por Allan dos Reis, na redação

O município de Taboão da Serra está entres as sete cidades do Estado de São Paulo que mais geraram empregos com carteira assinada em 2019. Segundo o Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 2.447 vagas formais. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24).

Taboão da Serra ficou a frente de grandes cidades como Guarulhos e Osasco. A capital paulista gerou quase 81 mil postos formais. O setor de “Serviços” foi o que mais gerou empregos, com 1.599 vagas, seguido por “Construção Civil” com 673. A atividade econômica com pior desempenho foi “Indústria de Transformação”, que fechou 17 postos de trabalho.

No ano de 2018, o município também foi destaque no Estado com a criação de 4.914 empregos com carteira assinada.

NA REGIÃO

Entre os outros sete municípios que compõe o Conisud (Consórcio Intermunicipal da região sudoeste da Grande São Paulo), Embu das Artes teve o pior desempenho, com as demissões superando as contratações. O município fechou 282 vagas formais em 2019.

EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA EM 2019 (CAGED)