Taboão da Serra cria Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis

As políticas municipais voltadas à população LGBTQIA+, que combatem a exclusão social desta população é uma das preocupações da Prefeitura de Taboão da Serra. Pensando nisso, ações que prezam pelo respeito e acesso deste público à saúde vêm sendo adotadas. Uma destas ações é a implementação do Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis (NUCPTT), um projeto realizado pela Secretaria de Saúde, que será inaugurado no próximo sábado, 09/04, às 10h, no Centro de Especialidades Médicas Dra. Maria José de Albuquerque (Avenida Armando de Andrade, 741, Parque Santos Dumont).

Com serviços como assistência psiquiátrica e psicológica, endocrinologista, fonoaudiólogos e encaminhamentos à assistência social, o NUCPTT surgiu com o intuito de ter um atendimento especializado a este público que historicamente é socialmente excluído de seus direitos.

A coordenadora do Núcleo, Bruna Soares, contou que “quando você procura um serviço e você é mal atendido ou discriminado, você não volta mais e o Núcleo vem com esta proposta de capacitar os profissionais das UBSs para que, desde o atendimento na recepção, atenda este público de forma adequada, criando vínculos entre o usuário, a UBS e o Núcleo, além dos serviços oferecidos pelo Núcleo, qualquer outra necessidade do usuário será realizada nas UBSs, então a pessoa usuária estará vinculada aos dois, sendo necessário que utilize os dois serviços”.

O coordenador de Especialidades do NUCPTT, Vilson Louzada, explicou que “a discussão para a implementação do Núcleo está acontecendo desde o ano passado, onde pensamos não só na hormonioterapia, mas também na Atenção Básica, rede de Urgência e Emergência, então é um planejamento pensando no todo e feito com muito cuidado. Dentro do Núcleo de cuidados, as pessoas terão a assistência de toda essa gama de especialistas, da Clínica de DST, e do CAPS”, contou.

O Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis funcionará no 1º e no 3º sábados de cada mês, das 7h às 12h, no Centro de Especialidades Médicas Dra. Maria José de Albuquerque. Para acessar o serviços do NUCPTT, o munícipe deve procurar a UBS de referência e preencher a ficha de usuário do Núcleo.

Serviço:

Núcleo de Cuidados para Pessoas Trans e Travestis – NUCPTT

Local: Centro de Especialidades Médicas Dra. Maria José de Albuquerque – Avenida Armando de Andrade, 741 – Pq Santos Dumont, Taboão da Serra

Funcionamento: 1º e no 3º sábado de cada mês, das 7h às 12h

Contato: nucleo.tt@ts.sp.gov.br

Telefone: 4788-5600 | 4788-5619