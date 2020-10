Taboão da Serra criou 211 empregos com carteira assinada em agosto, mostra Caged

Direto da redação

Pelo segundo mês consecutivo desde o início da pandemia do novo coronavírus, a criação de empregos formais (com carteira assinada) superou o número de demissões. Em agosto, 211 trabalhadores foram contratados no município. Em toda região, incluindo Taboão, foram contratados 1294 pessoas.

No mês de julho, o município criou 343 empregos formais. Apesar disto, o saldo do ano de 2020 continua negativo. Nesses oito meses, 2075 postos de empregos formais foram fechados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia.

Saldo dos empregos formais (com carteira assinada) em agosto de 2020

Cotia: 317 contratações

Embu das Artes: 468 contratações

Embu-Guaçu: 88 contratações

Itapecerica da Serra: 56 contratações

Juquitiba: 65 demissões

São Lourenço da Serra: 80 contratações

Taboão da Serra: 211 contratações

Vargem Grande Paulista: 139 contratações